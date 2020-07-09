Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu
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Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu

Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusuHAYVAN Hakları Federasyonu'nca (HAYTAP), bir avcı tarafından vurulan yavru ayının üzerine salınan köpeklerle işkence edildiği görüntüleri üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

09.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:04

Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu

HAYVAN Hakları Federasyonu'nca (HAYTAP), bir avcı tarafından vurulan yavru ayının üzerine salınan köpeklerle işkence edildiği görüntüleri üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. HAYTAP tarafından paylaşılan görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde bir yavru ayının avcı tarafından vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındığı görülüyor. Acı çeken yavru ayı kendini korumaya çalışırken, elinde tüfekle bekleyen avcıda o anları seyrediyor. HAYTAP üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu avcının cezalandırılmasını istedi.

HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalıştı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk' denildi.

Bu arada Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu

Kaynak: DHA

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