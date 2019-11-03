Vurulan boz ayı telef oldu

03.11.2019 09:42

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.

Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde arızalanan traktörü tamir eden Eşref Kan, yaşadığı Oltu ilçesine dönerken Leğsor Deresi yakınlarında yol kenarında yaralı boz ayı gördü. Eşref Kan, bir gün sonra ayıyı merak ederek yine aynı bölgeye gitti. Ayının öldüğünü gören Eşref Kan ve beraberindekiler, karın kısmından vurulduğunu fark etti.

Kaynak: DHA