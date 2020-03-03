Vurguncular Filmi
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Irak Savaşı sırasında Miami Beach’te yaşayan 20’li yaşlarının başlarındaki iki genç, küçük firmaların ABD askeri sözleşme ihalelerine girmesine izin veren, az bilinen küçük bir hükümet teşebbüsünden istifade etmektedirler. Küçük başlayıp, çok paraya kavuşur ve lüks bir yaşam sürmeye başlarlar. Fakat Afgan ordusunu silahlandırmak için 300 milyon dolarlık bir ihale aldıklarında bu iş boylarını aşar; çok şaibeli bazı insanlarla iş yapmak zorunda kalırlar ki bunların arasında ABD hükümetinin de olduğu anlaşılır.
Yönetmen: Todd Phillips
Senaryo: Stephen Chin, Todd Phillips, Jason Smilovic
Oyuncular: Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana de Armas, Julian Sergi, Daniel Berson, Kevin Pollak, Dan Bilzerian , Patrick St. Esprit, Jeremy Tardy, JB Blanc, Andrei Finti, Steve Lantz, Gregg Weiner, David Packouz, Eddie Jemison
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: War Dogs
Yapımcı Firma: Green Hat Films, Joint Effort
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com