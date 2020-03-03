Vurguncular Filmi

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:58

Irak Savaşı sırasında Miami Beach’te yaşayan 20’li yaşlarının başlarındaki iki genç, küçük firmaların ABD askeri sözleşme ihalelerine girmesine izin veren, az bilinen küçük bir hükümet teşebbüsünden istifade etmektedirler. Küçük başlayıp, çok paraya kavuşur ve lüks bir yaşam sürmeye başlarlar. Fakat Afgan ordusunu silahlandırmak için 300 milyon dolarlık bir ihale aldıklarında bu iş boylarını aşar; çok şaibeli bazı insanlarla iş yapmak zorunda kalırlar ki bunların arasında ABD hükümetinin de olduğu anlaşılır.

Yönetmen: Todd Phillips

Senaryo: Stephen Chin, Todd Phillips, Jason Smilovic

Oyuncular: Miles Teller, Bradley Cooper, Jonah Hill, Ana de Armas, Julian Sergi, Daniel Berson, Kevin Pollak, Dan Bilzerian , Patrick St. Esprit, Jeremy Tardy, JB Blanc, Andrei Finti, Steve Lantz, Gregg Weiner, David Packouz, Eddie Jemison

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: War Dogs

Yapımcı Firma: Green Hat Films, Joint Effort

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com