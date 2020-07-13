Vurgun yiyen genç dalgıç, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti EDİRNE'nin Saros Körfezi'nde 4 gün önce dalış yaptığı sırada vurgun yiyen Yağız Korkmaz (17), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'nde 4 gün önce dalış yaptığı sırada vurgun yiyen Yağız Korkmaz (17), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü, sabah saatlerinde Saroz Körfezi'nde kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için sahile gelen Yağız Korkmaz, açıkta dalış yaptığı sırada vurgun yedi. Çevredekiler, su üstünde hareketsiz kaldığını fark ederek, Korkmaz'ı kıyıya çıkardı ve sağlık görevlilerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağız Korkmaz'ın duran kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi süren Korkmaz, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen helikopter ambulansla İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavisi süren Yağız Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA