Vurgun yapılan kopya site bir saatte hazırlanıyor TURİZM sezonunda tatilcilerin lüks villalara olan ilgisinden faydalanan dolandırıcılar, rezervasyonların yapıldığı orijinal siteleri birebir kopyalayıp, kendi hesaplarına para transferi yaptırdı.

TURİZM sezonunda tatilcilerin lüks villalara olan ilgisinden faydalanan dolandırıcılar, rezervasyonların yapıldığı orijinal siteleri birebir kopyalayıp, kendi hesaplarına para transferi yaptırdı. Yüzlerce ailenin mağdur olduğu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel, 1 saatte site kopyasının oluşturabileceğini vurgulayıp, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya'da 5 yıldızlı tesisler kadar VIP hizmet veren lüks villalar da oldukça rağbet gördü. Tatilciler lüks villaları daha izole bir tatil seçeneği sunduğu için tercih ederken, rezervasyonları ise genelde internet üzerinden yapıyor. Turizm kenti Antalya'nın gözde tatil destinasyonlarından Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesinde tamamı villa konseptiyle hazırlanan tesisleri ise bölgedeki işletmeler internet üzerinden kiralıyor. Villa turizmine olan ilgiyi fark eden dolandırıcılar ise bunu kullanarak farklı bir dolandırıcılık yöntemine başvurdu. Orijinal sitenin birebir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, buraya arama motorlarından gelen tatilcilere orijinal sitedeki villaları sunup, bir de takvim açıyor. Burada tatil için planlanan günlere göre ortalama 10 bin lira fiyat belirlenirken villayı kiralamak için de en az yüzde 35'inin belirtilen hesaplara yatırılması isteniyor.

YÜZLERCE TATİLCİ MAĞDUR OLDUMağduriyetler işte bu noktada başlıyor. Verilen hesap numaralarının kiralama hizmeti verilen iş yerlerine ait olduğunu düşünen tatilciler, belirtilen ücretleri hesaba yatırıp tatil yapacakları günde belirtilen adrese geldiklerinde kendileri gibi aynı tarihlerde aynı villayı kiralayanlarla karşılaştı ya da adreste öyle bir villa göremedi. Kopya siteyle mağdur olanların sayısının 2 bini bulduğu, vurgunun boyutunun da 100 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.'KOPYA SİTE YAPMAK 1 SAAT SÜRÜYOR'Kopya sitenin nasıl yapıldığı ve kullanıcıların alacağı önlemleri Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel aanlattı. Yazılım ve donanım alanında çalışmalarının olduğunu anlatan Dr. Yücel, web sitelerinin son zamanlarda alışverişte oldukça rağbet gördüğünü söyledi. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların dışarı çıkmadan tüm alışveriş ihtiyaçlarını web siteleri üzerinden gerçekleştirdiğini kaydeden Dr. Yücel, "Dolandırıcılar internet sitelerinin içeriğini birebir kopyalıyor. Bu kopyalama işlemi uzun sürmüyor. Uzman birisi bir siteyi 1 saat gibi bir sürede tamamen kopyalayabiliyor. Bunu da kötü niyetli bir site olarak yayınlayabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek bu sahte sitenin üst sıralarda yer almasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yapınca ilk sıradaki siteye girip dolandırılıyor" dedi.NASIL KORUNULUR?Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel, kullanıcıların herhangi bir siteye girince ilk önce sitenin adres uzantısına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Adres çubuğunda kilit işaretinin mutlaka olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yücel, "Siteye girince (HTTPS://) uzantısının olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca ticaret bakanlığının e-ticaret.gov.tr adresine girerek sitenin doğruluğunu teyit edebilirler. Web tarayıcısının sol üst kısmında bir kilit simgesi var. Simgenin olmasına dikkat edilmelidir. Site içerisinde farklı yazı karakterleri, imla hatalarına dikkat edip bir hata görünce de kuşku duyulmalıdır" diye konuştu.

Dr. Fırat Yücel, sitelerin en altında mutlaka bir adres ve telefon numaralarının olduğunu, kullanıcıların mutlaka buradaki telefonları arayıp teyit etmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: DHA