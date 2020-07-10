Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (3) ADLİ KONTROLLE SERBEST Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA