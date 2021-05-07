Vurduğu domuzların üzerine köpeklerini saldı; 3 bin TL ceza uygulandı

BOLU'da, ormanlık alanda tüfekle vurarak yaraladığı domuzların üzerine köpeklerini salıp, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Erhan K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefe' suçundan 3 bin TL ceza kesildi.

BOLU'da, ormanlık alanda tüfekle vurarak yaraladığı domuzların üzerine köpeklerini salıp, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Erhan K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefe' suçundan 3 bin TL ceza kesildi.

Bolu'da, ormanlık alanda avlanan Erhan K., tüfekle vurarak yaraladığı domuzların üzerlerine köpeklerini saldı. Köpeklerin yaralı domuzlara saldırdığı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Erhan K.'ye tepki yağdı. Bunun üzerine Erhan K. görüntüleri sildi. Videoları kaydeden hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, Erhan K.'ye, 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefe' suçundan 3 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK