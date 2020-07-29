Vuran 15 vurulan 13 yaşında!
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Vuran 15 vurulan 13 yaşında!

Bursa'da 13 yaşındaki Eren K. kendisiyle aynı mahallede oturan 15 yaşındaki A.K. tarafından tabanca ile göğsünden vuruldu.

Vuran 15 vurulan 13 yaşında!
29.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:54

Bursa'da 13 yaşındaki Eren K. kendisiyle aynı mahallede oturan 15 yaşındaki A.K. tarafından tabanca ile göğsünden vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Sönmez Caddesi üzerindeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, A.K. arkadaşlarına göstermek için getirdiği silahı kurcalarken silah ateş aldı. Bu sırada orada bulunan Eren K. göğsünden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisinde yatan Eren K.'ya isabet eden merminin göğsünden girip boynundan çıktığı hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan A.K. ise polisler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

EVDEN ÇAĞIRDI İDDİASI

Eren K.'nın katip olan annesi Esen Kavuştu ve ailenin avukatı Burcu Özcan Yıldız aynı mahallede oturan A.K.'nın olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından silah ve saat fotoğrafı paylaştığını, olaydan önce iki çocuk arasında bir telefon görüşmesi olduğunu belirtti. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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