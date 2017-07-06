Vukovar-Srebrenitsa Maratonu Başladı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 6.'ncısı düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinde başladı.





Ovcara Anıt Merkezinde başlayan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandic'in desteklediği maraton, 5 katılımcının 10 Temmuz'da Srebrenitsa'ya varmasıyla sona erecek.



Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) tarafından düzenlenen maratonun amacının, savaş yıllarında Sırp saldırıları sonucu Hırvatistan ve Bosna Hersek'te hayatını kaybeden Vukovar ve Srebrenitsa kurbanlarını anmak olduğu belirtildi.



VBNMGZ'den yapılan açıklamada, "Savaşta kayıp vermiş iki şehri, Vukovar ve Srebrenitsa'yı bu şekilde birbirine bağlayarak, kurbanları hatırlama bilinci oluşturmak ve yakınlarının başına ne geldiği konusunda henüz bir malumatı olmayan insanlara karşı, insanlık görevimizi yerine getirerek kayıp kişilerin bulunması konusunda bir çözüm üretilmesi çağrısında bulunmayı hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Beş etaptan oluşan 227 kilometrelik maratona katılanlar, ilk etapta Hırvatistan'ın Vinkovci şehrine, ikinci etapta da Bosna Hersek'in Brcko şehrine ulaşacak. Katılımcılar, üçüncü ve dördüncü etapta Janja ve Zvornik şehirlerinden geçerek, beşinci etapta bu yıl 70 kurbanın toprağa verileceği Potoçari Anıt Mezarlığına ulaşacak.



8 binden fazla Boşnak katledildi



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.



Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmiş ve kurbanları toplu mezarlara gömmüştü.



Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 70 kurban toprağa verilecek.



Vukovar'da ne olmuştu?



Hırvatistan'ın, Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve kanlı çatışmaların yaşandığı Vukovar'daki olaylar, aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü. Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birlikleri, üç ay boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tutmuştu.



Çatışmaların başladığı dönemde yoğun top atışına maruz kalan Vukovar'da çatışmalar kentin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvat olan Vukovar'ın işgalinin ardından kentteki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.



Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.