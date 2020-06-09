Vuhan Hastanelerindeki Araç Trafiği Salgının Sanılandan Önce Çıktığını Kanıtlıyor Covid-19 ile ilgili araştırmalar sürmeye devam ederken pek çok araştırmacı, salgının sanılandan daha erken başlamış olabileceği fikrine yakın duruyor.

Covid-19 ile ilgili araştırmalar sürmeye devam ederken pek çok araştırmacı, salgının sanılandan daha erken başlamış olabileceği fikrine yakın duruyor. Bu noktada ilginç bir araştırmaya imza atıldı ve Vuhan hastanelerindeki araç trafiği incelenerek önceki yıllara kıyasla dikkate değer bir artışın olup olmadığı gözlemlendi. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Vuhan Hastanelerindeki Araç Trafiği Önceki Yıllara Nazaran Arttı mı?

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan Dr. John Brownstein öncülüğünde yapılan araştırmaya Boston Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesi katkı sağladı. Özel ticari uydulardan elde edilen 108 adet görüntü üzerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, şehirdeki beş büyük hastanenin araç trafiğinde çarpıcı bir artışın yaşandığını gözlemledi.

Bronwnstein yaptığı açıklamada "Bir hastanede işler arttığında park yerleri dolacaktır. Bir hastanede daha fazla araç varsa bu hastane, büyük olasılıkla toplumda bir şey olduğundan meşguldür. Bir enfeksiyon büyüyordur ve insanlar doktora görünmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Referans olarak paylaşmak gerekirse Vuhan'da yer alan Tianyou Hastanesi'ne 10 Ekim 2018 tarihinde 171 araç girişi yapmışken, 10 Ekim 2019 tarihinde 285 araç giriş yapmış. Bu da önceki yıla kıyasla yüzde 65 oranında bir artışın yaşandığını gösteriyor. Diğer dört hastanede bu oranlar yüzde 90 oranında artış gösterebiliyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hastanelerdeki araç trafiğini incelemek salgını anlayabilmek adına iyi bir yol olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.