Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı
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Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

14.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:14
Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.

Kaynak: AA
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