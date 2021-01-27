Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Kovid-19 soruşturması için harekete geçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Kovid-19 soruşturması için harekete geçildi

27.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:18
Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Kovid-19 soruşturması için harekete geçildi

Koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 13 kişilik heyetin virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde olduğu 14 günlük karantina uygulaması bugün sona erdi.

Koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 13 kişilik heyetin virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde olduğu 14 günlük karantina uygulaması bugün sona erdi.

Dünyanın gözü salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki araştırmalara çevrildi. Koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 13 kişilik heyetin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentindeki karantinadan çıktı. DSÖ uzmanları Vuhan'da kaldıkları otelde 14 Ocak'ta karantinaya girmişti. ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yaptı. Hollandalı virolog ve ekip üyesi Marion Koopmans, karantinada oldukları otelden ayrılmadan önce verilen son basın toplantısında "Dünyanın gözleri buna odaklanmış, dünyanın fikirleri buna odaklanmıştır" dedi. 

İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

ÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Pekin yönetimi daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Bağcılar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Kovid-19 soruşturması için harekete geçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:45:49. #1.14#
title