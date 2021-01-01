Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu
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BBC

Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu

01.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:11
Vuhan'da yılbaşı: Binlerce insan sokakları doldurdu

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak belirtilen Çin'in Vuhan şehrinde yeni yıl kutlamaları sokaklarda büyük kalabalıklarla kutlandı.

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak belirtilen Çin'in Vuhan şehrinde yeni yıl kutlamaları sokaklarda büyük kalabalıklarla kutlandı.

Ocak ayından Nisan ayına kadar sıkı bir karantina uygulayan şehirde 2021 yılı büyük bir sevinçle kutlandı.

Hankov Gümrük Binası önünde toplaşan binlerce kişi, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktılar.

Maske takmayanların uyarıldığı ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı gecede çok sayıda polis görev yaptı.

Kutlamalar ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinden neredeyse 1 yıl sonra gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bir ekibin, pandeminin kökenini araştırmak için Ocak 2021'de ziyaret etmeyi planladığı şehirde uzunca bir süredir koronavirüs vakası görülmüyor.

Vuhan'da yaayanların bir kısmı da aşılandı.

Ancak Pekin de dahil olmak üzere Çin'in bazı bölgelerindeki vaka sayılarındaki küçük artış, Vuhan'a pandeminin henüz bitmediğini de hatırlattı.

Kutlamalara katılan 20 yaşındaki Yang Venşuan, "Bu benim Vuhan'a ilk gelişim. İnanılmaz mutluyum! Geri sayım harikaydı!" diye konuştu.





Yeni yıl dileğini de paylaşan Wenxuan, "Umarım başarılı bir şekilde üniversiteden mezun olur ve de bir erkek arkadaş bulabilirim" dedi.

Vuhan'da yaşayan Anson Yang ise "2021'de ülkede her şeyin yolunda gitmesini ve Wuhan'ın normale dönmesini, dünyanın yakında salgını yenmesini umuyorum" dedi.

Uluslararası ticaret sektöründe çalışan 25 yaşındaki Yang, pandemiyle birlikte gelirinin büyük bir şekilde düştüğünü söyledi. Yang, şehirde henüz normal ticaret seviyelerine dönemeyen birçok işletme olduğunu belirtti.

BBC
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