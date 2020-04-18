Vuhan?da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Vuhan?da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi - Haber
Dünya

Vuhan?da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi

Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan Hu Zhimin ve Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz omuza çalıştı.

18.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:24
Vuhan?da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi
Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan Hu Zhimin ve Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz omuza çalıştı. Zor şartlarda çalışan iki sağlık çalışanı, hastanedeki son hastanın taburcu edilmesinin ardından evlilik kararı aldı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgınla mücadelede ön safta yer alan doktor Hu Zhimin ve hemşire Zeng Yingying adlı sağlık çalışanları 68 gün boyunca omuz omuza çalıştı. Ülkede Ocak ayında koronavirüs salgının zirve yapması nedeniyle hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı iki sağlık çalışanı geçici olarak bir otoparka kurulan Leishenshan Hastanesi'nde görev yapmaya başladı. SALGININ İLK ANINDAN BERİ BİRLİKTE ÇALIŞTILARKoronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Leishenshan Hastanesi'nde toplum sağlığı için hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanı Hu Zhimin ve Zeng Yingying burada tanıştı. Birlikte 68 gübn boyunca koronavirüslü hastaları tedavi etmeye çalışan Hu Zhimin ve Zeng Yingying sürpriz bir karara imza attı.DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİSağlık çalışanı Hu Zhimin son koronavirüs hastasının taburcu olmasının ardından hastane önünde meslektaşı Zeng Yingying'e evlilik teklifi etti. 68 gün boyunca birlikte hastaları kurtarmak için birlikte çalıştığımız sırada ona aşık olduğunu söyleyen Zhimin, elinde bir buket çiçek ile dizlerinin üzerine çöküp, 'Senden sadece hoşlanmıyorum, aynı zamanda seni seviyorum. Benimle evlenir misin' dedi.HEMŞİREDEN TEKLİFE EVET Teklife şaşıran Yingying, soruyu birkaç saniyeliğine düşündükten sonra 'evet? dedi.

Birlikte, Leishenshan'daki gece vardiyasının soğukluğunu ve gece vardiyasından ayrıldıktan sonra güneşin sıcaklığını yaşadık. Bunlar önümüzdeki hayat için bir testti diyen Zhimin, 'Aşkımı ifade etmek için bu fırsatı kullanmak istedim'dedi. Evlilik teklifi alan hemşire Zeng Yingying,?İki ay boyunca omuz omuza mücadele ettik. Bu çok anlamlı.? şeklinde konuştu.


- Kara

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti Haber
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haber
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi Haber
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi
Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti Haber
Nobel ödüllü Fransız doktor, "Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini" iddia etti
16 milyon sterlinlik skandal! Çin'den alınan testler işe yaramıyor Haber
16 milyon sterlinlik skandal! Çin'den alınan testler işe yaramıyor
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu Haber
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Kibariye Ece Erken Rafet El Roman
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vuhan?da salgınla mücadele eden doktordan birlikte çalıştığı hemşireye evlenme teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 16:44:58. #1.15#
title