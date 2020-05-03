Vuhan'da bilim insanlarının koruyucu kıyafetsiz fotoğrafları web sitesinden silindi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsün şehirdeki yiyecek pazarından kaynaklandığı belirtilmişti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsün şehirdeki yiyecek pazarından kaynaklandığı belirtilmişti. Komplo teorisyenleri ise, koronavirüsün Vuhan'da bulunan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığını ileri sürmüştü. Enstitünün web sitesinden koruyucu kıyafet giymeden virüs örnekleriyle uğraşan bilim insanlarının fotoğrafları silindi.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne ait web sitesinde, daha önce bilim insanlarının yarasalardan aldıkları örneklerle yaptıkları çalışmaların fotoğrafları bulunuyordu. Fotoğraflarda yer alan bilim insanlarının, koruyucu kıyafet giymeden ve laboratuvar ortamının güvenliği olmadan yarasa örnekleriyle çalışmaları basında yer almıştı. Enstitü, fotoğrafları resmi web sitesinden kaldırdı, yerine koruyucu kıyafet giymiş bilim insanlarının fotolarını koydu. Fotoğrafların silinmesi basında şüphe yarattı.

Kaynak: DHA