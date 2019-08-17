Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II

Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II

İçinde bakterilerin bulunduğu yeni giysi Skin II ile vücuttaki kötü kokuları önlemek artık mümkün olabilecek.

17.08.2019 20:18
Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II

Birçok kişi için vücuttaki ter ve kötü kokuların önlenmesi için deodorantlar yeterli olmuyor. İçinde bakterilerin bulunduğu yeni tasarım Skin II ile bu tarz kokuları önlemek artık mümkün olabilecek.

Skin II adlı vücudu adeta ikinci bir deri gibi kaplayan uzun kollu giysi, içindeki canlı ve faydalı bakterilerle kötü kokuları engelleyebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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