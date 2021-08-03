Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmesi gerekiyor
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Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmesi gerekiyor

Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmesi gerekiyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Sağlık uzmanları, benlerde görülen şekil, boyut ve renk değişikliklerinin önemsenmemesi durumunda, kansere dönüşme riskinin artırabileceğine dikkati çekerek, bunların basit cerrahi müdahaleyle alınması gerektiği konusunda uyardı.

Sağlık uzmanları, benlerde görülen şekil, boyut ve renk değişikliklerinin önemsenmemesi durumunda, kansere dönüşme riskinin artırabileceğine dikkati çekerek, bunların basit cerrahi müdahaleyle alınması gerektiği konusunda uyardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kişilerin, vücudundaki benlerden dolayı psikolojik ve estetik açıdan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Birçok kişinin bu görüntüden kurtulmak istediğini aktaran Kargı, "Birçok insanın vücudunda koyu renkli lekelenmeler mevcuttur. En çok fark edilenleri ise vücudun farklı bölgelerinde genellikle deriden kabarık şeklinde ve çok koyu renkli olanlardır. Vücuttaki benler, ortalama 50-100 adet civarındadır ancak bu durum mevcut cilt tiplerine, genetik faktörlere, güneş ışınlarına fazla maruz kalmak gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Benlerin alınması, kanser riski oluşturmaz"

Kargı, benlerin iyi ve kötü huylu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şüpheli görünen, şekil, boyut ve renk değişikliği gösteren benlerin mutlaka uzman doktor gözetiminde takibinde olup tespit edilmesi gerekir. Tespit edilen benlerin gerekli basit cerrahi müdahalelerle alınması, gelecekte ortaya çıkması olası kötü sonuçların önüne geçebilmektedir. Benlerin alınması, kanser riski oluşturmaz, aksine olası kanser oluşumunun önceden ve erken safhada tespit edilmesini sağlamaktadır.

Benlerini aldırma korkusu yaşayan hastalar, benlerindeki değişime dikkat etmeyebilir. Bu önemsememe, kansere dönüşme riskinin geç fark edilmesine neden olabilir. Düzenli şekilde estetik, rekonstrüktif ve plastik cerrahi uzmanlarınca takibinin yapılması ve tetkik edilmesi, yerinde ve uygun olacaktır. Alanında yetkin bir plastik cerrah tarafından yapılan ben alma operasyonu, kesinin anatomisine uygun yönde yapılması, benin uygun derinlik ve genişlikte çıkarılması, uygun dikiş tekniği kullanılmasıyla rahatsız edici görünümden hastanın en az izle kurtulmasına olanak sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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