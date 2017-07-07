Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, vücutta oluşan yağlanmaya dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.



Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, "25 yaşından itibaren yüzümüzdeki kemikler ve yumuşak dokular erimeye başlar. Oval olan yüz kavsi köşeli bir hal almaya başlar. Dudaklar hacmini kaybeder, çevresinde kırışıklıklar oluşur. Gözaltların da tear-trough dediğimiz çöküntüler meydana gelir, burun kenarından dudak köşelerine uzanan nazolabial çizgiler derinleşir. Dudak köşelerinden çene kenarına uzanan çizgi (marionette line) derinleşir. Ciltteki kollajenin yapısının bozulması ile de bu değişimler gittikçe dramatik bir hal alır" dedi.



Bu tekniğin estetik cerrahinin koruyucu hekimliği olarak değerlendirilebildiğini ifade eden Op.Dr. Çelik, "Son zamanların en popüler tekniklerinden biridir. Doğru bir şekilde uygulandığı taktirde hasta memnuniyeti son derece yüksektir. İşte bu değişimler başladığında, benim önerim yağ dokusu veya doku kokteyli ile yüze kontur vermek; dudaklar, elmacık kemikleri ve ihtiyacı olduğu düşünülen bölgelere hacim sağlamaktır. Ayrıca yağ dokusu içerisindeki kök hücreler sayesinde ciltte gözle görülür bir gençleşme meydana gelmektedir. Konulan dokuların yüzde 40-60'ı hiç erimeden kalır. Bu bir çeşit aşılamadır. Karın, bel veya uyluktan ince borucuklarla alınan yağ dokusu, saflaştırılıp hasta kanından hazırlanan bir büyüme faktörü ile karıştırılarak; yüze ince iğnelerle verilir. Alınan dokunun bir kısmı özel bir teknikle dondurularak saklanır ve hastanın ihtiyacı olduğunda lokal anestezi ile verilir" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM