Vücutlarına yapışan petrol atıklarına rağmen denizde yüzdüler

Vücutlarına yapışan petrol atıklarına rağmen denizde yüzdüler Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol atıklarına rağmen vatandaşlar denizde yüzmeye devam etti.

Vücutlarına yapışan petrol atıklarına rağmen denizde yüzdüler

HATAY - Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol atıklarına rağmen vatandaşlar denizde yüzmeye devam etti.

Dün öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol atıkları tespit edilmişti. Petrol atıkları rağmen çok sayıda vatandaş denizde yüzmeye devam etti. Bazı yüzen insanların vucuduna petrol atıkları yapıştı.

Öte yandan, Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti.

Denizde yüzen Sami Sancak, "Dün Suriyeden gelen petrol bugün bizi daha çok etkiledi. Biz denize geçtiğimiz zaman vücudumuzun bir çok yerine yapıştı. Bundan hiç menmun değiliz. Elimizden geldiği kadar yüzmemeye çalışıyoruz. Biz bunun bir an önce bitmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş