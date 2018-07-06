Anne ile Kızı Vücutlarına Sarılı Esrarla Yakalandı
Malatya'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, anne ve kızı vücutlarına sarılı 8,5 kilo esrarla yakalandı. Anne ve kız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücutlarına sarılı 8,5 kilo esrarla yakalanan anne ile kızı tutuklandı.
POLİSİN ŞÜPHESİ ELE VERDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Polisler, otobüs yolcularından olan ve durumundan şüphelendiği anne ile kızının üzerini aradı. Yapılan aramada anne E.S.'nin vücuduna sarılı 6 kilo, kızı Z.B.'nin üzerinden de aynı yöntem ile sarılı 2 buçuk kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve kızı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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