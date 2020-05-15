Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?
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Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?

Kır düğünü, özel mekan düğünü, sahil düğünü, tarihi mekan düğünü ve daha birçok seçenek arasından düğün konseptinizi seçtiniz. Peki vücut tipinize uygun gelinlik seçimini yaptınız mı?

Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?
15.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:51

Düğün gününde daha etkileyici bir görünüm sunmanın yolu iyi bir gelinlik seçmekten geliyor. Özellikle vücut tipine uygun gelinlik seçimi yapmak, bu önemli günde kusursuz gözükmenin en önemli adımlarından biri halindedir. Peki, vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?

VÜCUT TİPİ NEDİR

Genel olarak dört çeşit vücut tipi vardır.Elma, dikdörtgen, armut ve kum saati. Gelin adayları gelinlik seçerken vücut tiplerini göz önünde bulundurmalıdır. Böylece en ideal gelinlik modelini seçebilirler.

ARMUT VÜCUT TİPİ

İnce bel ve geniş kalçayı tarif eden bu vücut tipi normal ya da küçük göğüslü olan kadınların genel vücut görünümünü tarif eder. Armuda ya da gitara benzetebileceğiniz bu vücut formundaki kadınlar, gelinlik tercihi yaparken A kesim gelinlik modellerini tercih etmelidir. Omuz ven bel dengesini sağlamak için kayık yaka model tercih edilmelidir.

Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?

KUM SAATİ VÜCUT TİPİ

90-60-90 olarak tarif edilen vücut ölçülerini tarif eden kum saati vücut tipi, gelinlik seçimi için özgürlük sağlar. En özel gelinlik modellerini rahatça taşıyan bu vücut tipi, ballık kesim gelinlikler için ideal uyumu sağlamaktadır. Balık kesim modellerin hemen hemen her türü bu vücut tipi için ideal seçeneklerdir. Kum saati vücut tipinde olan kadınlar bu seçeneklerden özgürse seçim yapabilirler.

Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?

ELMA VÜCUT TİPİ

Düzgün bacaklar, düz kalça ve kalın bel, elma vücut tipini tarif eden özellikler. Dolgun göğüsleri vurgulaması gereken elma vücut tipli gelinler, V yaka gelinlikler ve yırtmaçlı gelinlikler arasından tarzına göre seçim yapabilirler. Bu vücut tipi için A kesim gelinlikler ve A kesim gelinlikler de ideal seçeneklerdir.

Vücut tipine gelinlik seçimi nasıl yapılır?

DİKDÖRTGEN VÜCUT TİPİ

Geniş omuz, dar kalça , küçük ya da normal göğüsler dikdörtgen vücut tipini tanımlamaktadır. Düz gelinlik modellerinin çok yakıştığı bu vücut tipinde sırt dekoltesi ve bacaklar öne çıkartılabilir.

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GELİNLİK SEÇİMİNDE TÜYOLAR

Genel olarak bilinen bu 4 vücut tipi dışında çilek, üçgen, ters üçgen ve muz olarak adlandırılan farklı vücut tipleri de vardır. Bu iki vücut tipi genel olarak birbirine benzer kavramlardır. Muz ile dikdörtgen vücut, çilek ile elma tipi birbirine yakındır. Her iki tip için dedüz kesim veA kesim gelinlikler idealdir. Üçgen ve armut vücut tipini birbirinden ayıran tek fark, armut vücut tipinin belinin daha kalın olmasıdır. Atletik vücut tipinin diğer adı da dikdörtgen vücut tipidir.

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