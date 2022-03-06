Vücut şekillendirmede "lazer liposuction" dönemi - Haberler

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Vücut şekillendirmede "lazer liposuction" dönemi

AA, Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Vücut şekillendirmede

"Liposer lazer lipoliz" ile yağ alma ve cilt gerginleştirme işlemlerinin INVAMED & RD Global üretim kampüsünde geliştirilen son teknolojiyle "kusursuz" olarak yapılabildiği belirtildi.

"Liposer lazer lipoliz" ile yağ alma ve cilt gerginleştirme işlemlerinin INVAMED & RD Global üretim kampüsünde geliştirilen son teknolojiyle "kusursuz" olarak yapılabildiği belirtildi.

RD Global'den yapılan açıklamada, liposer uygulamasının, estetik kaygıları olan insanlara günlük hayatlarında hiçbir duraksama veya rahatsızlık hissetmeksizin istenmeyen yağlarından kurtulma imkanı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, liposerin; bölgesel yağ fazlalığının giderilerek vücuda şekil verilmesi için karın, basen, bel gibi bölgelerde ve gevşek olan ciltte gerginlik elde edilmesi amacıyla yüz, gıdı, boyun, kol içi, bacak içi, karın gibi bölgelerde verdiği etkili sonuçlarla estetik kaygıları giderdiği belirtildi.

Bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisine yenilikçi bir bakış aşısı getiren liposer lazer destekli liposuction'ın, aynı zamanda koltuk altına da uygulanarak aşırı terleme şikayetinin giderilmesinde başarılı bir çözüm sunduğu bildirilen açıklamada, sadece yağ dokusunu eritmekle kalmayan liposer'in, aynı zamanda elastikiyetini yitirmiş bağ dokusu ve kolajeni de parçalayıp genç bağ dokusu ve kolajen üretiminin artışını destekleyerek cildin daha gergin ve genç bir görünüme ulaşmasına da yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son yılların en etkili vücut şekillendirme yöntemlerinden biri olan liposer lazer destekli liposuction uygulamasının, kısa sürede toparlanma ve sosyal hayata dönme imkanı sağladığından hem hastalar hem de doktorlar için öncelikli tercih edilen konforlu bir tedavi yöntemi olarak değerlendirildiği belirtildi.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Estetik, Ekonomi, Haberler

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