Vücut Mantarı Nedir ve Neden Olur? Vücut Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Vücut mantarı hastalığı birçok insanda oluşan bulaşıcı bir rahatsızlık olmaktadır.

Vücut mantarı hastalığı birçok insanda oluşan bulaşıcı bir rahatsızlık olmaktadır. Bulaşma nedenleri arasında hastalığın elverişli olduğu ortamlarda bulunmak ve kişiye bağlı rahatsızlıkların etkisi yer almaktadır.

Vücut Mantarı Nedir?

Vücudun bir çok yerinde görülebilen özelliklerine göre çeşitli büyüklüklerde farklı görsellikte olabilen genellikle kaşıntı gibi şikayetler ile kendini gösteren bir hastalıktır. Vücut mantarı vücudun birçok yerinde görülebilmektedir. Özellikle saç, deri, tırnak, parmak, genital bölge ve hatta ağız içinde de görülebilmektedir.

İki durumda vücut mantarları incelenebilmektedir. Yüzeysel olarak deri üzerinde kendini gösteren mantarlara yüzeysel mantarlar, vücudun daha çok bağışıklığı düştüğü durumlarda ortaya çıkan mantarlara ise derin mantar hastalığı denilmektedir.

Vücut Mantarı Neden Olur?

Vücut mantarlarının oluşumunda hem çevresel faktörler hem de kişinin bedensel durumu etkili olmaktadır. Hastalığın oluşmasında mantarların oluşmasını arttıran ortamlar özellikle nemli ve bakterili ortamlar yüksek etkiye sahiptir. Kalabalık ortamlarda ve nemli ortamlarda çalışan insanların çoğunda vücut mantarı görülmektedir.

Vücut mantarı oluşumunda kişinin rahatsızlıkları da etkili olmaktadır. Uzun süre antibiyotik kullanımı, bağışıklığın zayıflaması, diyabet rahatsızlığı, derinin uzun süre nemli tutulması kuru halde tutulmaması, obezite hastalığı, kişinin metobolik hastalıklar geçirmesi olmaktadır.

Vücut mantarı oluşmasında diğer çevre etmenleri de mantar oluşumunu hızlandırmaktadır. Çevre olarak nemli yerlerde bulunmak, hava almayan sentetik giysiler giymek, hamam ortamları, havuzlar ve sık sık havuza girmek, topluca yaşamak zorunda kalınan ortamlar, nemli işyerleri, yetersiz güneşlenmeye sebep olan ortamlarda bulunma zorunluluğu, ortak eşya kullanımı özellikle havlu veya benzeri eşyaların toplu kullanımı mantar hastalığının oluşmasında ve çoğalmasında etkin nedenler arasındadır.

Vücut Mantarı Nasıl Geçer?

Hastalığın tedavi edilmesi için hekime başvurulmalıdır. Hekimlerce uygun görülen ilaç tedavileri düzgün uygulanmalıdır. İlaç tedavisinin yanında nemli ortamlardan uzak kalmaya dikkat edilmelidir. Vücudun hassas bölgeleri mantara meyilli bölgeler kuru tutulmalıdır.

Ortak eşya kullanılmamalıdır. Kişiye özel terlik, havlu, traş malzemesi, ayakkabı, çamaşır veya mutfak gereçleri ayrı olmalıdır. Vücut mantarı hastalığının şiddeti hekimlerce belirlenmeli ve ilaç seviyesi hastalığın durumuna göre değişmelidir.

Vücut mantarı hastalığı tam olarak iyileşme sağlanmadan ilaç tedavisi ve önlemler ihmal edilmemelidir. Vücut mantarı hastalığı iyileşme gösterebilen ama hemen geçmeyen sinsi bir rahatsızlık olmaktadır. Tam iyileşme sağlanabilmesi için düzenli kontroller yapılmalı ve hastalığın boyutu belirlenmelidir.

Vücut Mantarına Ne İyi Gelir?

Vücut mantarı hastalığının iyileşmesi için mantar oluşan bölgenin kuru tutulması oldukça önemlidir. Kullanılan eşyaların değiştirilmesi de iyileşme sağlamaktadır.

Vücut mantarı hastalığına iyi gelenlerden önce hastalığa yakalanmamak oldukça önemlidir. Bütün önlemler hastalığa yakalanmayı engellemektedir.

Vücut mantarı oluşumunu önlemek için bağışıklığı güçlendirmek, bağırsak florasını koruyacak lifli gıdalarla beslenmek, bağırsak sağlığını koruyarak probiyotik açısından beslenmek gerekmektedir. Vücuttaki dış etmenleri kontrol etme için içeriden beslenmeye önem vermek hastalığa yakalanmayı önleyerek vücuttaki mantarların yok edilmesine yardımcı olmaktadır.

Vücut mantarına iyi gelen en önemli etken bağışıklık güçlendirmekten sonra ortamdaki nem düzeyini kontrol altında tutarak kişisel temizliğe önem vermektir. Vücut mantarının oluşma nedenini ortadan kaldırarak mantar rahatsızlığından kurtulmayı da sağlamak mümkündür.

Vücut mantarı vücudun bütün bölümlerinde görülebilen bir bulaşıcı rahatsızlık olduğu için toplu alanlarda ortak kullanılan hiçbir eşya ile temas etmemek eğer mümkün ise kişinin kendine özel malzemeler kullanmasını sağlamak gerekmektedir.

Kaynak: Hürriyet