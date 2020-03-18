Vücut Koronavirüsü Nasıl Öldürüyor? Cevabı Araştırmacılar Verdi Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) ülkemizde de can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığ

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) ülkemizde de can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettini söylemişti. Ülkemizde şu anda 98 koronavirüs vakası bulunmakta.



Diğer ülkelerde koronavirüse yakalanan hastaların bazıları iyileşmeye başladı. Peki vücudumuz koronavirüsü nasıl yeniyor? Araştırmacılar bu sorunun yanıtını verdi.



Koronavirüse Yakalanan Birisi Nasıl İyileşiyor?



Avustralyalı araştırmacılar, insan vücudunun koronavirüsle griple aynı şekilde mücadele ettiğini keşfettiler. Bu bilgi şu an için hafif ila orta dereceli vakalar için geçerli. Bağışıklığın ne kadar sürdüğü hala belirsiz ve iyileştikten sonra vücudun aynı hastalığa tekrar bulaşmayacağının garantisi yok.



Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Virüse yakalanan kişilerin bağışıklık sistemi ne kadar iyi ise iyileşme oranın da o kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz.



Laboratuvar Başkanı Katherine Kedzierska yaptığı açıklamada "Hastalar iyileşmeden önce ortaya çıkan bağışıklık hücresi popülasyonları, influenzada gördüğümüz hücrelerdir, aşı vücudumuzun bağışıklık tepkisini taklit etmelidir." dedi.



Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüs yakın temas ile bulaşmakta.



Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.