Vücut Geliştirme Sporcusu Berçem'in Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

HALİL İBHARİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan Berçem Kabak, girdiği ilk vücut geliştirme şampiyonasında kadınlar kategorisinde Türkiye birinciliğini elde ederek, İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Spora judo ve atletizm ile çocuk yaşlarda başlayan ve son bir yıldır fitness yapan Berçem, Antalya'da geçen ay düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası kadınlar bikini kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Mardin'de kadın fitness hocası olmadığı için şehir dışından antrenörlerin telefon ve sosyal medya desteğiyle 5,5 ayda hazırlanarak katıldığı ilk yarışmada Türkiye birinciliğini kazanan Berçem Kabak, 1-6 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Berçem Kabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor akademisini bitirdikten sonra Mardin'e yerleştiğini, sadece kadınların fitness, pilates ve spor yapabileceği bir salon açtığını belirterek, kadınlara eğitmenlik yaptığını söyledi.

Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını aktaran Berçem, spora 10 yaşında judo ile başladığını, ardından öğretmeninin yönlendirmesiyle spor hayatını atletizmle sürdürdüğünü belirtti.

Berçem Kabak, "Beden eğitimi öğretmenliğini bitirdim. Mardin'de kadınlara özel salon açtım. İlk etapta pilates eğitmenliğine başladım. Yaklaşık 1 yıl önce de fitness sporuyla ilgilenmeye başladım. Bununla ilgili araştırmalarda bulundum. Yaklaşık 7 ay önce de fitness yarışmasına katılmaya karar verdim." diye konuştu.

Mardin'de kadın fitness sporcusu ve antrenörü olmadığı için hazırlık sürecinin çok zor geçtiğini vurgulayan Berçem, şehir dışında yaşayan antrenörlerden destek aldığını, uzaktan eğitim programlarıyla, internetten görüntülü konuşma yaparak antrenmanları gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Uzaktan eğitim programlarıyla, internetten görüntülü konuşma yaparak antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. 5,5 aylık bir çalışma sonucunda Antalya'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu oldum." diyen Berçem Kabak, girdiği ilk şampiyonada böyle bir başarının kendisini gururlandırdığını ve daha da teşvik ettiğini dile getirdi.

"Umarım Güneydoğu'da bu spor gelişir"

Yarışmaya çok iyi hazırlandığını ve bunun karşılığını aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Berçem, Mardin'de bütün kadınlara ilham olduğunu düşündüğünü anlattı.

Berçem Kabak, şöyle devam etti:

"Bölgede anatomik olarak bu spora uygun ve başarabileceğini düşündüğüm her kız çocuğunun elinden tutmayı düşünüyorum. Bunun için de herkesten destek bekliyoruz. Umarım Güneydoğu'da bu spor gelişir."

Başarıda spor geçmişinin etkisinin olduğunu ancak en önemli etkenin disiplin olduğunu aktaran Berçem, günde 3 saat çalıştığını bildirdi.

İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na da aynı şekilde hazırlandığını anlatan Berçem Kabak, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya Avrupa'nın en iyileri gelecek. Zorlu bir süreci geride bıraktık. 5,5 ayda hazırlandığım o süreçten çok daha zor. Eksikliklerimizi gördük. Biraz daha eksiklerimize yönelik çalıştık. Umutluyuz. Umarım başarıyla döneriz. Türkiye adına yarışacağım. Ben de Türk bayrağını dallandırmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

Spor salonundaki öğrencilerinden Naz Muhammed ise 3 aydır spor salonunda fitness yaptığını söyledi.

Berçem Kabak'ın başarısının kendilerini de ümitlendirdiğini belirten Naz, "İnşallah Avrupa'da da başarılı olacak. Biz de onun gibi şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA