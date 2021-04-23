SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
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SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyorMithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA) -İSPANYA'da 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak vücut geliştirme ve fitness milli takım sporcuları Tatyana Melnychuk (47), Haluk Yiğit...

SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor

Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA) -

İSPANYA'da 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak vücut geliştirme ve fitness milli takım sporcuları Tatyana Melnychuk (47), Haluk Yiğit (45) ve Abdullah Çakıcı (43), antrenmanlarını Manavgat'ta sürdürüyor.

Nisan ayı başında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda kategorilerinde birinci olan Tatyana Melnychuk ve Haluk Yiğit'le kategorisinde ikinci olan Abdullah Çakıcı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manavgat'ta sürdürüyor. Şampiyonada başarılı olmak için yoğun tempoyla çalışan sporcular, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve derece yapmak olduğunu söyledi.

Haluk Yiğit, bu yıl 1 Nisan'da Kemer'de düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olduğunu belirterek, '2015 yılından bu yana bu sporu yapıyorum, bir defa üçüncü, iki kez de ikinci oldum. Milli sporcu olarak 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. İlkinde 12'nci, 2019 yılında katıldığım şampiyonada 7'nci oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dedi.

Kemer'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ukrayna asıllı Tatyana Melnychuk ise, 'Bu sene ikinci defa Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve birinci oldum. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyoruz diye konuştu.

3 çocuk annesi olduğunu söyleyen Tatyana Melnychuk, 'Bu sporla 6 senedir uğraşıyorum. Bütün kadınları spor yapmaya çağırıyorum. Bu spor çok güzel. Kendinizi çok güçlü hissedersiniz ve hayatınızda farklı bir kapı açarsınız şeklinde konuştu.

Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Abdullah Çakıcı da 17 senedir amatör olarak vücut geliştirme sporu yaptığını belirterek, 'Kemer'de ilk defa bir yarışmaya katıldım ve 2'nci oldum. Milli takıma seçilme şansımız oldu, Avrupa'da yarışacağız. Avrupa'da da inşallah bir derecemiz olur. Başarılı olmak için çok çabalıyoruz. Günlerimizi, haftalarımız vereceğiz. İnşallah orada da güzel bir ödül alarak Türkiyemize geri döneceğiz dedi.

Vücut geliştirme sporunun amatör bir branş olduğunu belirten Çakıcı, 'Bugüne kadar kendi imkanlarımızla geldik. Ama bu sporun masrafı çok fazla. Şimdi Avrupa'da yarışacağız, bunun için destek bekliyor ve bunun karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda vermek istiyoruz dedi.

SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor
SPOR Vücut geliştirme sporcuları, Avrupa Şampiyonası'na Manavgat'ta hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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