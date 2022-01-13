Vücut Geliştirme Milli Takımına sporcu keşfediyorlar

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Demiradamlar Gençlik ve Spor kulübü Vücut Geliştirme-Fitness Milli takımına sporcu gönderirken sağlıklı gençler yetiştiriyor.

Bandırma'da 2015 yılında faaliyete başlayan Demiradamlar Gençlik ve Spor Kulübü hem sağlıklı gençler yetiştiriyor, hem de milli takım seçmelerine sporcu gönderiyor. Kadınların kulüplerine stres ve sıkıntılardan kurtulmak ve sağlıklı olmak için geldiklerini belirten Kulüp Başkanı Bora Dal, "Bandırma Demiradamlar Gençlik ve Spor Kulübü olarak, milli takım seçmelerine bir çok sporcuyu keşfederek sporcuyu göndererek yardımcı oluyoruz. 2015 yılında faaliyete geçen kulübümüz 2015 yılında aynı zamanda spor kulübümüzde Antrenörlük yapan Yurdaer Akmeşe hocamız, 2015 yılı 40 yaş üstü Milli Takım seçmelerinde başarılı oldu ve Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Dünya Şampiyonasına kulübümüzde bir ferdin katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. "şeklinde konuştu. Kulüplerinde yapılan sporun insan sağlığına büyük katkı sağladığını belirten Başkan Dal, sağlıklı gençler yetişmesine de katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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