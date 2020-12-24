Vücut direncini artırmanın tatlı yolu

Vücut direncini artırmanın tatlı yolu Portakal, elma ve nar en çok satılan güzel karışımlarımızdan biri Bedir Uykız, 1983'ten beri memleketi Adana'dan getirdiği meyvelerin özleriyle hazırladığı karışımlar yapıp satıyor "Vitaminin önemini bilenler bizi tercih etmeye başladı, artık doğal...

Vücut direncini artırmanın tatlı yolu

Portakal, elma ve nar en çok satılan güzel karışımlarımızdan biri

Bedir Uykız, 1983'ten beri memleketi Adana'dan getirdiği meyvelerin özleriyle hazırladığı karışımlar yapıp satıyor

"Vitaminin önemini bilenler bizi tercih etmeye başladı, artık doğal içecekler döndüler"

ESKİŞEHİR - Doğal sıkım meyvelerin özlerinden yapılan içecekler, içerdiği vitaminlerle vücut direncine sağladığı katkı nedeniyle yoğun talep görüyor.

Etkili olan salgının yanında kış aylarının gelmesiyle insanlar zinde kalmak ve hastalıklara karşı dayanıklı olabilmek adına bir dizi önlemler alıp takviyelerde buluyor. Bu takviyeler en önemlilerinden biri de meyveler. Eskişehir'de Bedir Uykız, 1983'ten beri memleketi Adana'dan getirdiği meyvelerin özleriyle hazırladığı karışımlar yapıp satıyor. Yaptığı işle insanların vücut direncine önemli katkı sağladığını söyleyen 34098, herkesi doğal ürünleri tüketmeye davet etti. İşlerinin yoğun olduğunu ve bu yoğunlukta hastalıklardan korunmanın büyük payı olduğunu söyleyen tecrübeli esnaf; "İşlerimizde yoğunluk oluşmaya başladı, vitamin satışlarında artış var. Bu yoğunluğun sebebi hastalığın vermiş olduğu tedirginlik. Portakal, elma ve nar en çok sattığımız, güzel karışımlarımızdan birisi. İnsanlarımıza şunu tavsiye ediyorum; Herkesin vitamin alması gerekiyor. Biz tüm meyvelerin karışımı olarak atom hazırlıyorum, içinde tüm vitaminler var. Hem vücudun direncini sağlamasında yardımcı olur hem de enerji verir" diyerek konunun öneminden bahsetti.

"Vitaminin önemini bilenler bizi tercih etmeye başladı"

Müşteri skalasının genişliğinden bahseden Uykız, ürünlerini daha çok sağlık çalışanları ve yaşlıların aldığını belirtti. Uykız; "Genelde şişeye doldurtup evlerine götürüyorlar, burada da içenler oluyor, ama yaşlılara götürmek için şişeyle alan müşterim daha çok oluyor. İnsanlar artık bilinçli olduğu için karışımı tercih ediyorlar, birçok hemşire ve doktor müşterilerim var. Vitaminin önemini bilenler bizi tercih etmeye başladı, artık doğal içecekler döndüler. Yapay içeceklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Hastalığın vermiş olduğu etkiyle insanlar doğal içeceğe yöneliş var. Doktor müşterilerim tüm hastalarına doğal içecekleri önerdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

"Devamlı içtiğim için sağlığımız da yerinde"

Dükkanın devamlı müşterilerinden olan Recep Çeşme, sağlığını bu ürünlere borçlu olduğunu ve sürekli alışveriş yaptığını dile getirdi. Çeşme; "Ürünleri doğal, Adana'dan, tarladan getiriyor. Devamlı içiyoruz, sağlığımız için çok önemli. Herkese tavsiye ederim, devamlı içtiğimiz için sağlığımız da yerinde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER