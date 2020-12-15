Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem
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Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem

15.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:16
Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem

Vücut çatlakları, kadınların korkulu rüyalarından biridir. Beslenme alışkanlıkları, genetik faktöreler, kilo alıp verme, hamilelik gibi etkenler vücut çatlaklarına sebep olabiliyor. Çatlakları mümkün olduğunca erken tedavi etmek gerekir. Bunun nedeni, erkenden tedavi edilmeye başlanırsa hemen hemen her tedaviye yanıt veriyor olmalarıdır. İşte vücut çatlaklarını tedavi etmek için 10 basit yöntem...

DOĞAL YAĞLAR& ;

Yağ masajı cildi nemli tutar, bu da elastikiyetini artırır ve yara izlerinin çabuk iyileşmesini sağlar. En sevdiğiniz doğal yağların birkaç damlasını bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak kendi nemlendiricinizi hazırlayın.

Sorunlu bölgeye bu yağ ile birkaç dakika masaj yapın. Yağı mümkün olduğunca uzun süre bölgenin üzerinde bırakın. Bu yağ karışımını günde iki kez düzenli olarak uygulayın.

Badem yağı veya üzüm ile Hindistan cevizi yağını karıştırıp nemlendirici yapabilirsiniz. Diğer bir karışım önerisi ise akşam çuha çiçeği, kenevir tohumu ve lavanta esansiyel yağları ile Hint yağı veya jojoba yağı.



Kaynak: Snob Magazin

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