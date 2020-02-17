Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü
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Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü

Rusya'da vücudunda tümöre rastlanan Asya leoparı ameliyat edilmek için Kuzey Kore sınırından uçakla Moskova'ya götürüldü.

17.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:40
Vücudunda tümör bulunan leopar ameliyat için Moskova'ya götürüldü

'da vücudunda tümöre rastlanan leoparı ameliyat edilmek için sınırından uçakla 'ya götürüldü.

Rusya'nın Kuzey Kore ve Japon Denizi'ne sınırı bulunan Primorski bölgesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında bir araç Asya leoparına çarptı. Yaralı leoparı bir avcı fark ederek yetkililere verdi. Hayati tehlikesi bulunan leopar ameliyat edilerek yeniden hayata döndürüldü. Bölgedeki hayvanat bahçesinde tutulan leoparda geçtiğimiz günlerde veterinerler tarafından tümör tespit edildi. Bölgedeki hayvan klinikleri tümörü almak için yeterli donanıma sahip olmadığından, Asya leoparının Moskova'da ameliyat edilerek tümörün alınmasına karar verildi.

Yaralı halde bulunduktan sonra "Elbruz" ismi verilen leopar, Primorski bölgesinden kargo uçağıyla Moskova'ya getirildi. Uçaktan indirilen leoparı Moskova Hayvanat Bahçesi'nden yöneticiler ve veterinerler karşıladı. Elbruz isimli leopar özel bir araçla hayvanat bahçesine taşınırken hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparın ameliyata hazırlandığını, tüm koşulların sağlanmasının ardından leoparın ciddi bir ameliyat geçireceğini ve vücudunda bulunan tümörün alınacağını açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA
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