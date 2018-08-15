Vücudunda Soya Filizi Büyüyen Sıçan, Görenleri Hayrete Düşürdü

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletine bağlı Ratlam'da 7 Ağustos günü görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Datar Singh adlı çiftçi tarlasına gittiğinde sırtında soya filizi büyümüş canlı haldeki bir sıçanla karşılaştı. Sıçanın sırtındaki yaradan içeri düşen bir tohumun filizlendiği düşünülüyor.

SIÇANIN SIRTINDA SOYA FİLİZİ BÜYÜMÜŞ

Dailymail'in haberine göre, Datar Singh adlı çiftçi daha önce tarlasına ektiği soya fasulyelerini kontrol etmek için tarlasına gittiğinde sırtında soya filizi büyümüş canlı haldeki bir sıçanla karşılaştı.

Singh ve çevresindekiler şaşkınlıkla sıçanı inceleyerek videoya kaydetti.

SIRTINDAKİ AÇIK YARAYA DÜŞEN TOHUM BÜYÜMÜŞ OLABİLİR

Hayvanın oldukça acı çektiği belirtilirken çiftçi Singh'in kemirgeni evine götürüp soya filizini hayvanın sırtından çıkardığı açıklandı.

Singhsoya tohumunun sıçanın sırtındaki açık yaraya düşmüş ve orada büyümeyi sürdürmüş olabileceğini söyledi.

Yakınlarındaki Barnagar'daki bir kolejde biyoloji departmanının başındaki Profesör A. Sıddıki de "Bu bir mucize. Bitkinin sıçanın boynuna yakın yerde büyümüş olmasına rağmen herhangi bir beyin hasarı olmamış" dedi.