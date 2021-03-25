Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu
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Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

İZMİR'in Urla ilçesinde vücudunda çok sayıda saçma ile bulunan ve acı çekmemesi için yaşamına son verilmesi düşünülen köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki 1 aylık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

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İZMİR'in Urla ilçesinde vücudunda çok sayıda saçma ile bulunan ve acı çekmemesi için yaşamına son verilmesi düşünülen köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki 1 aylık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. 

İzmir Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi Fernur Çapa, yaklaşık 1,5 ay önce Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde vücudunun büyük bölümü saçmayla kaplanmış, omurilik bölgesindeki hasar nedeniyle yürüyemeyen bir sokak köpeği buldu. Tedavi için hayvan kliniğine götürülen köpeğin röntgeni çekildi. Yapılacak bir şey olmadığı ve acı çekmemesi için yaşamının sonlandırılması gerektiği söylendi. Köpeğin yaşamının sonlandırılmasını istemeyen Fernur Çapa ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile irtibata geçti.

TEDAVİNİN ARDINDAN KURTULDUBelediye'ye ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde teslim edilen köpeğin vücudundaki saçmaların bir kısmı temizlendi, kısmı felce yönelik sinir tedavisi yapıldı. Bir ayın sonunda ise 'Öznur' adı verilen köpek sağlığına kavuşarak, yürümeye başladı.Ölmek üzere buldukları köpeğin yeniden hayata tutunmasından çok mutlu olduklarını söyleyen İzmir HAYTAP Temsilcisi Fernur Çapa, "Köpeğimizi bulduğumuzda belden aşağısı tutmuyordu ve yürüyemiyordu. Pek çok özel veteriner kliniğinden arkadaşımıza başvurduk. Köpeğin röntgeni çekildi, kontrolü yapıldı. Özel kliniklerden kimisi çok yüksek ücret istedi kimisi ise operasyonu yapamayacaklarını söyledi. Sesimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu. Belediyede görevli veterinerler imkanları dahilinde köpeğin tedavisini yapıp, ikinci bir hayat vermek istediklerini söylediler. Biz de köpeğimizi İzmir'den Muğla'ya getirdik. Yapılan tedavinin ardından artık köpeğimiz yürüyebiliyor" dedi.'SAĞLIĞI DAHA DA İYİ OLACAK'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli Dr. Veteriner Hekim Özgür Yaman ise "Teşhisin ardından köpeğe müdahale ettik. İlk önce vücudundaki saçmaların bir kısmını temizledik ardından kısmi felce yönelik sinir tedavisine başladık. Omur ameliyatının ardından da güzel sonuçlar aldık. Sürekli sürünmekten arka diz bölgelerinde yaralar oluşan köpek, yürümeye başladı. Birkaç haftaya daha da iyi olacak. 'Öznur' adını verdiğimiz köpeğimiz tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilecek" dedi.


Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu
Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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