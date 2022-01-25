VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin vücudunda darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Salih Omurtak Mahallesi 69921 Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkeğin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan M.C. (22) ile babası Ö.C.'yi (50) gözaltına alındı.

Üzerinde darp izlerine rastlanan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.