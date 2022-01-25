Vücudunda darp izleri bulunan erkek cesedi bulundu

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin vücudunda darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Salih Omurtak Mahallesi 6992/1 Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkeğin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan M.C. (22) ile babası Ö.C.'yi (50) gözaltına alındı.

Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.