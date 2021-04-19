Vücudunda 3 farklı tümör dokusu bulunan 70 yaşındaki hasta, İzmir'de ameliyatla sağlığına kavuştu

İzmir'de 70 yaşındaki bir hastanın vücudunda bulunan 3 farklı tümör dokusu, 8 saatlik ameliyatla alındı.

İzmir'de 70 yaşındaki bir hastanın vücudunda bulunan 3 farklı tümör dokusu, 8 saatlik ameliyatla alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta ikamet eden 70 yaşındaki Mühibe Keleş, rahatsızlanması üzerine İzmir'de yaşayan kızının yanına geldi.

Bakırçay Üniversitesi İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kadının tiroit bezi, göğüs kemiği ve akciğerinde tümör tespit edildi.

Keleş'in vücudunda bulunan tümör dokuları, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy'un yönettiği ameliyatla çıkarıldı. Keleş, ameliyattan 15 gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gürsoy, göğüs ve genel cerrahi kliniklerinin ortaklaşa aynı seansta yaptığı ameliyat ile hastanın tümörlerinden kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Haydar Öcal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tuba Acar ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda hastanın göğüs kemiği protezi, titanyum barlarla desteklenerek göğüs bölgesine yerleştirildi. Tümörlü tiroit bezi ve akciğerindeki tümör de alındı. Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak hastanemizde, ileri evredeki akciğer kanseri ameliyatlarını başarı ile yapmaya başladık. Bu yaptığımız ameliyatlar sayesinde müdahale edilen hasta yelpazesi de genişledi."

Mühibe Keleş ise Gürsoy ve ekibine teşekkür ederek, "Doktorlarımız ve hemşirelerimiz bana çok iyi baktı. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Bizlere böyle bir hastanede tedavi imkanı sağladığı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Hurşit Apa da yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ameliyat ihtiyacı olan hastaların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldıklarını, başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler