Vücudunda 3 farklı tümör dokusu bulunan 70 yaşındaki hasta, İzmir'de ameliyatla sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vücudunda 3 farklı tümör dokusu bulunan 70 yaşındaki hasta, İzmir'de ameliyatla sağlığına kavuştu

Vücudunda 3 farklı tümör dokusu bulunan 70 yaşındaki hasta, İzmir'de ameliyatla sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

İzmir'de 70 yaşındaki bir hastanın vücudunda bulunan 3 farklı tümör dokusu, 8 saatlik ameliyatla alındı.

İzmir'de 70 yaşındaki bir hastanın vücudunda bulunan 3 farklı tümör dokusu, 8 saatlik ameliyatla alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta ikamet eden 70 yaşındaki Mühibe Keleş, rahatsızlanması üzerine İzmir'de yaşayan kızının yanına geldi.

Bakırçay Üniversitesi İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kadının tiroit bezi, göğüs kemiği ve akciğerinde tümör tespit edildi.

Keleş'in vücudunda bulunan tümör dokuları, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy'un yönettiği ameliyatla çıkarıldı. Keleş, ameliyattan 15 gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gürsoy, göğüs ve genel cerrahi kliniklerinin ortaklaşa aynı seansta yaptığı ameliyat ile hastanın tümörlerinden kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Haydar Öcal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tuba Acar ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda hastanın göğüs kemiği protezi, titanyum barlarla desteklenerek göğüs bölgesine yerleştirildi. Tümörlü tiroit bezi ve akciğerindeki tümör de alındı. Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak hastanemizde, ileri evredeki akciğer kanseri ameliyatlarını başarı ile yapmaya başladık. Bu yaptığımız ameliyatlar sayesinde müdahale edilen hasta yelpazesi de genişledi."

Mühibe Keleş ise Gürsoy ve ekibine teşekkür ederek, "Doktorlarımız ve hemşirelerimiz bana çok iyi baktı. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Bizlere böyle bir hastanede tedavi imkanı sağladığı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Hurşit Apa da yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ameliyat ihtiyacı olan hastaların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldıklarını, başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vücudunda 3 farklı tümör dokusu bulunan 70 yaşındaki hasta, İzmir'de ameliyatla sağlığına kavuştu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:57:35. #1.16#

title