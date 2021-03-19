Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi
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Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi

19.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:39
Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi

OSMANİYE'de dağlık arazide bir çoban tarafından bulunan ve göğüs ve bacak kısmında 1,7 kilogramlık 3 farklı tümör olan köpek, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

OSMANİYE'de dağlık arazide bir çoban tarafından bulunan ve göğüs ve bacak kısmında 1,7 kilogramlık 3 farklı tümör olan köpek, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Dereli köyünde hayvancılıkla uğraşan Osman Ergen, dağlık arazide hayvanlarını otlatırken, vücudunda 3 farklı tümör bulunan köpeği fark etti. Köpeği evine getiren Ergen, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine ulaştı. Karantina tedbirleri alınan köyün sınırına gelen HAYTAP yetkilileri, köpeği teslim aldı. Merkeze götürülen köpek, ameliyata alındı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Göğsünde ve sol arka bacağında olmak üzere toplam 3 adet tümörleşme var. Derneğimiz demirbaşları arasına yeni giren elektrikli aracımızla hafif sedasyon vererek, Türkiye'de sadece Osmaniye'de olan HAYTAP Tedavi Merkezi'ne transferini sağladık. Tümörlü olgular çok kanamalı geçiyor. Bundan dolayı 3 saat süren operasyonumuz başlamadan önce kan pıhtılaştırıcı ilaçlarımızı ve sıvı desteğimizi sağladık. 84 dikişle deri bütünlüğünü sağladığımız köpeği tedavi ettik. Mineral desteği ve antibiyotik tedavisi devam ediyor" dedi.

1,7 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDABaşarılı bir operasyon geçirildiğini ve çıkan tümörlerin 1,7 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Laçinbala, köpeğin bundan sonraki tedavi sürecinin Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi
Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi
Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi
Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi
Vücudunda 1,7 kilogram ağırlığında 3 farklı tümör bulunan köpek tedavi edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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