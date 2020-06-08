Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra hastaneye kaldırılan iki çocuk babası, hayatını kaybetti Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra hastaneye kaldırılan iki çocuk babası, hayatını kaybettiSİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bilal Selvi (31) hayatını kaybetti.

Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra hastaneye kaldırılan iki çocuk babası, hayatını kaybetti

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bilal Selvi (31) hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Bilal Selvi, vücuduna yapışan keneyi fark ederek çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köye götürüldü. Selvi'nin hastanede tedavi sırasında sosyal medya hesabından, "Allah'ım sen kimseye dert verip, derman aratma" paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA