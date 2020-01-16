Vücuduna şişe çektirirken yandı
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Vücuduna şişe çektirirken yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi sırtına şişe çektirirken kendini yaktı.

16.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:41
Vücuduna şişe çektirirken yandı

'in ilçesinde bir kişi sırtına şişe çektirirken kendini yaktı.


Alınan bilgiye göre, 15012. Sokak'taki evinde sırtına şişe çektiren A.Ö'nün elindeki ispirtonun elektrikli ısıtıcının üzerine dökülmesi üzerine yangın çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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