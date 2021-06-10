Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı
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Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı

Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kadın P.G., vücuduna sarılmış 200 gram uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kadın P.G., vücuduna sarılmış 200 gram uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki kadın P.G.'nin yapılan üst aramasında vücuduna sarılı şekilde 200 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan P.G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, ele geçirilen uyuşturucunun 20 bin lira değerinde olduğu belirtildi.


Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı
Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı
Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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