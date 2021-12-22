VÜCUDUNA KORSEYLE SARILI 1 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Haberler
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VÜCUDUNA KORSEYLE SARILI 1 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu, gözaltına alındı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetaminle yakalanan yolcu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı. Hareketleri şüpheli bulunan ve ismi açıklanmayan yolcunun üst araması yapıldı. Korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VÜCUDUNA KORSEYLE SARILI 1 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

VÜCUDUNA KORSEYLE SARILI 1 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

VÜCUDUNA KORSEYLE SARILI 1 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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