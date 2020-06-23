Vücuduna inşaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi
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Vücuduna inşaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi

BURSA'da inşaatın birinci katından atlayınca üzerine düştüğü kolon demiri vücuduna saplanan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Vücuduna inşaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi
23.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:20

BURSA'da inşaatın birinci katından atlayınca üzerine düştüğü kolon demiri vücuduna saplanan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesinde 15 Haziran günü, inşaat halindeki binanın birinci katından atlayan köpek, kolon demirinin üzerine düştü. Vücuduna demir saplanan köpek yaralandı. Durumu fark eden mahalleli, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kurtarılan köpek, merkeze kaldırıldı. Ameliyat edilen köpek, 8 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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