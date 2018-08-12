- Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletin arkasındaki demirler bacak arasına saplanan çocuk, önce itfaiye ekiplerinin yardımı sonrada hastanedeki operasyonla kurtarıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Berat K'nin bacak arasına henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı.

Çevredeki vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hastanede yapılan operasyonla kurtarıldı. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.