Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar etti
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Trabzon, Sürmene, 3. Sayfa

Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar etti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi vücuduna ağırlık bağladıktan sonra denize atlayarak intihar etti.

03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:46
Vücuduna ağırlık bağladı, denize atlayarak intihar etti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi vücuduna ağırlık bağladıktan sonra denize atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinde iskelede meydana gelen olayda geçtiğimiz yıl denize atlayarak intihar girişimde bulunan ve bir üniversite öğrencisi tarafından kurtarılan Yusuf Abonoz bu kez vücuduna ağırlık bağlayarak denize atladı. Abonoz'un denize atladığı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sür-Ak Arama Kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni denizden çıkartılan Abonoz otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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