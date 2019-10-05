Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?

Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?

nsan vücudunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için düzenli olarak sıvı tüketmesi gerektiği tartışmasız bir gerçek. Peki vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için su en iyi seçenek mi? İskoçya'daki Saint Andrews Tıp Fakültesi profesörlerinden Ronald Maughan'a göre değil.

05.10.2019 17:01
Vücudun sıvı ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek su mu?

İnsan vücudunun temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için düzenli olarak sıvı tüketmesi gerektiği tartışmasız bir gerçek. Peki vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için su en iyi seçenek mi?


İskoçya'daki Saint Andrews Tıp Fakültesi profesörlerinden Ronald Maughan'a göre değil. Maughan ve ekibi farklı içeceklerin vücudun sıvı ihtiyacını karşılama performanslarını karşılaştıran bir çalışmaya imza attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et