Vücudun ihtiyacına göre sebze püreli makarna üretiyor Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş ürün yelpazesini genişletti.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş ürün yelpazesini genişletti.

KOSGEB'den de aldığı krediyle hem üretimini hem de çalışan sayısını arttıran Serap Karakaş, vücudun, ihtiyaçlarına göre 1 kilodan 10 kiloya kadar fonksiyonelli makarna ürettiklerini açıkladı. Öğretmen olan eşi Nadir Karakaş'ın emekli olması sonrası eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşen ve burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla birlikte sebzeli makarna üretimine başlayan Serap Karakaş, sonrasında ürün yelpazesine tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de kattı. Karakaş, şimdilerde ihracata hazırlanıyor. Karakaş, "Bizler vücudun ihtiyacına göre makarna üretiyoruz, bebekler, sporcular, yetiştirme döneminde ayrı, midesinden rahatsız hastalar, kemoterapi gören, otizmli olan hastalar için soya ve mısır hiç kullanmıyoruz. Tüm sebzelerimizi kendimiz yetiştirip, püre yapıp makarna ile birleştiriyoruz. İhracat için güzel beklentilerimiz var, biz sağlam partnerlerle yola çıkmak istiyoruz. İhracat belgemizi almak üzereyiz, Almanya ve Hollanda ile konteyner sevkiyatlarımız başladı. Kapasitemiz artık günlük bir tonu buluyor, bu rakam da bizim gibi aile şirketi için gurur verici, hastalanmadan sağlığımıza nasıl katkı yapacağız, bakliyat unlarıyla üretim yapıyoruz. Son günlerde adı çok geçiyor, özellikle Covid-19 için bağışıklığı güçlendirici mürver ekstresi koyuyoruz. Tüketicimizin talebi, ihtiyacı doğrultusunda makarnalar üretiyoruz, makarnayı bir beslenme aracından çok, çok fonksiyonelli bir ürün haline getiriyoruz" dedi.

Halen on kişiyi istihdam eden Karakaş, amacının ürün yelpazesini daha da genişleterek, daha çok kişiye istihdam sağlamak olduğunu söylerken, kendilerine her zaman destek olan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'ya da teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA