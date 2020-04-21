Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!
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Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

6 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Peki vücudunuz Ramazan'a hazır mı? Ramazan ayını sağlıklı ve kolay şekilde geçirmeniz için yapmanız gerekenleri paylaşıyoruz. İşte 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlamayan yöntemler!

21.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:33
Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

10 adımda Ramazan ayına hazırlanmanızı sağlayan püf noktaları ile 17 saati bulan oruç, sizin için daha kolay hale gelecek. Peki, Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın! İşte sağıklı ipuçları!

1. PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

Ramazan öncesi beslenme düzeninizde küçük değişikliklere gidebilirsiniz. Ana yemeğin porsiyonunu küçültmek ve yemeğe çorba içerek başlamak, hem porsiyonları küçültmek hem de vücuda sıvı alımını sağlayacağı için sağlıklı bir uygulama olacaktır.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

2. DAHA FAZLA SU TÜKETİN

Günde en az 8-10 bardak su içmeniz özellikle yaz aylarına denk gelen Ramazan'ın vücuda etkilerini azaltmak için ideal bir yöntemdir. Günlük su tüketimine sadece Ramazan için değil her zaman dikkat etmelisiniz.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

3.KAHVALTILARI DAHA ERKEN YAPIN

Kahvaltı yapmayanlar ya da kahvaltıyı geç saatte yapanlar Ramazan öncesi kahvaltılarını erken saatte yapmaya başlayarak sahur-iftar öğün dengesine vücutlarını hazırlayabilirler.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

4.YAĞLI VE AĞIR YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatmak, rahat oruç tutmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durarak sindirim sisteminizi Ramazan'a hazırlayabilirsiniz.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

5. TUZA VEDA EDİN

Ramazan ayında ve ve öncesinde tuz tüketiminden uzak durmanız gerekiyor. Turşu, fıstık ve tuzlu kraker gibi besinlerden uzak durmak en doğrusu olacaktır. Zeytin ve peynir tüketiminde de tuz oranında ölçülü olmanız gerekiyor.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

6. BESİN TERCİHLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Ramazan öncesinde beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Öğünlerinizden çıkarmanız gereken besinler olduğu gibi eklemeniz gereken besinler de var. Salatalık, domates gibi sindirimi kolay besinleri menülerinize ekleyebilirsiniz. Az yağlı peynir ve yumurta da menülerinize eklenecek besinlerdendir. Meyve sebzeleri daha sık tüketmek de Ramazan öncesinde sindirim sisteminizin hazırlanmasına yardım edecektir.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

7. UYKU DÜZENİNİZİ AYARLAYIN

Ramazan öncesi uyku düzeninizde değişikliğe gidin. Normal uyku saatinizden 1-2 saat önce uyumaya başlayarak vücudunuzu sahurda uyanmaya alıştırabilirsiniz.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

8. AĞRI KESİCİ İLAÇLAR KULLANMAYIN

Ağrı kesici ilaçlar ülser ve mide tahrişi gibi sorunlara yol açar. Ağrı kesici ilaçların olumsuz etkilerinden korunmak için bu ilaçları doktor kontrolünde almanız gereklidir.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

9. DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Ramazan öncesinde oruç tutmanızı etkileyecek sağlık sorunlarınızın olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun ve doktorunuzun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak adımlar atın.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!

10. MEYVE SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

Ramazan öncesinde sindirim sisteminizin oruç temposuna hazırlanması için meyve sebze tüketimine ağırlık vermelisiniz. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olan meyve ve sebze tüketiminde aşırıya kaçmadan belirli oranlarda beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz.

Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın!
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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