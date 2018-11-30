Vücudu Yanan Çocuk Sağlığına Kavuşuyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki evinde üzerine sıcak su dökülen 3 yaşındaki Halil İbrahim, sağlığına kavuşuyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üzerine sıcak su dökülen küçük çocuğun vücudun büyük bir kısmı yandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından, maddi iyi durumu olmayan ailenin tedavi masrafları karşılandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İbrahim'in 3 ayda bir slikonlu elbiseye ihtiyacı olduğunu, belediye olarak bu konuda destek olduklarını belirtti.

İbrahim'in vücudundaki yanıklardan dolayı sıkıntılı süreçler yaşadığına değinen Tahmazoğlu, "Derisi yanıklardan dolayı toplandığı için ileride daha kötü bir görüntüye sebebiyet verecekti. Şahinbey Belediyesi olarak minik İbrahim'e silikonlu elbise giydirdik. Bu silikonlu elbise o büyüdükçe yanıklardan oluşan ve toplanan deri kısmının iyileşmesine vesile olacak. İnşallah minik İbrahim böylece sağlığına kavuşur kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik ile vatandaşın dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, yol yapım çalışmalarının yanı sıra insanların hayatına dokunarak, maddi manevi destek olmanın önemine dikkat çekti.