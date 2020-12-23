Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
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Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

23.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:35

Son dakika haberi: - Çocuğun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi Şanlıurfa'da yakını tarafından hastaneye götürülen çocuk, sevk edildiği başka hastaneye götürülürken kazada yaralandı.

- Çocuğun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakını tarafından hastaneye götürülen çocuk, sevk edildiği başka hastaneye götürülürken kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü'yü Akçakale'ye bağlayan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada soba üzerinde kaynamakta olan su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanan çocuk yakını tarafından araçla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi edildikten sonra vücudunun birinci derece yanık olduğu teşhis edildikten sonra araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü esnada trafik kazası yaşandı. Kazada araç sürücüsü şok geçirdi. Hastane de tedavi altına alınan çocuk ve sürücü tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
Son Dakika | Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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