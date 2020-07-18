Vücudu parçalara ayrılarak öldürülen teknoloji CEO'su Fahim Saleh'in katil zanlısı yakalandı! Ünlü sitelerin kurucusu Fahim Saleh, dairesinde başı ve uzuvları kesimlim halde, elektrikli testere ile bulunmuştu. Olayın ardından incelemelere başlayan New York polisi, ünlü CEO'nun en yakınında yer alan asistanını tutukladı.

Başı ve uzuvları parçalara ayrılmış şekilde bulunan 33 yaşındaki CEO Fahim Saleh'in ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşandı ve katil zanlısı tutuklandı. Zanlının, Saleh'in özel asistanı olduğu açıklaması New York polisi tarafından yapıldı. Aynı zamanda Fahim Saleh'e de yüklü miktarda borcu olduğu belirtildi.

BORÇ YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRDÜ?

Ünlü sipariş sitesi Pathao ve Uber benzeri motosiklet taksi uygulamasının kurucusu olan Fahim Saleh, New York'taki dairesinde ölü bulundu. Saleh'in başının ve uzuvlarının elektrikli testereyle kesilmiş olduğu kaydedildi. Haspil'in Saleh'i önce elektrik tabancası ile yaraladığı ardından da bıçakladığı belirtildi. New York polisinden dedektif Rodney Harrison, Cuma günü tutuklama sonrası bir açıklama yaptı ve "Şüpheli Saleh'in mali ve kişisel işleri ile ilgileniyordu. Aynı zamanda da ona ciddi miktarda borcu vardı" dedi.

EN SON ASANSÖRE BİNERKEN GÖRÜLDÜ

Saleh'in cansız bedeni Salı günü Manhattan'daki dairesinde bulunmuştu. Genç girişimcinin son görüntüsü ise apartmana birlikte girdiği maskeli bir kişi ile asansöre binerken kaydedildi. Cansız bedeni bulunduğunda yanında bir elektrikli testere de yer alıyordu.

İLK ŞİRKETİNİ LİSEDEYKEN KURDU

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, 2015'te Bangladeş ve Nepal'de popüler olan Pathao'nun kurucuları arasında yer aldı.Fahim Salih, daha sonra Nijerya'daki motosiklet taksi uygulaması Gokada'nın kuruluşunda görev aldı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bu yılın başlarında motosiklet taksilerin yasaklanmasıyla şirketin ağır bir darbe aldığı belirtiliyor. Gayri resmi nüfusu 20 milyonun üzerinde olduğu belirtilen ve trafik sıkışıklığıyla bilinen bu motosikletler kentin en yaygın ulaşım aracıydı.