Vucic; "S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok"

26.10.2019 12:15

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın tatbikat amaçlı Sırbistan'a gönderdiği hava savunma sistemlerini inceledi.

Slav Kalkanı 2019 tatbikatının ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan'a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi. Tatbikatın düzenleneceği Batajnica askeri havaalanını ziyaret eden Vucic burada gazetecilere açıklama yaptı. Daha önce Rusya'dan Pantsir-S hava savunma sistemi aldığını söyleyen Vucic, "İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA